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Время Свободы: "Завод "Азовсталь" готовился к нападению с 2015 года"

Время Свободы: "Завод "Азовсталь" готовился к нападению с 2015 года"
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Время Свободы: "Завод "Азовсталь" готовился к нападению с 2015 года"

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Российские войска продолжают попытки продвинуться вглубь территории Украины, встречая жесткое сопротивление ВСУ***Что позволяет защитникам «Мариуполя» так долго оборонять территорию завода «Азовсталь»?***Соответствуют ли действительности слова Владимира Путина о том, что курс рубля по отношению к основным иностранным валютам существенно укрепился***В Израиле умер один из лучших русскоязычных поэтов нашего времени Алексей Цветков .

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