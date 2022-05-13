Время Свободы: "Завод "Азовсталь" готовился к нападению с 2015 года"

Российские войска продолжают попытки продвинуться вглубь территории Украины, встречая жесткое сопротивление ВСУ***Что позволяет защитникам «Мариуполя» так долго оборонять территорию завода «Азовсталь»?***Соответствуют ли действительности слова Владимира Путина о том, что курс рубля по отношению к основным иностранным валютам существенно укрепился***В Израиле умер один из лучших русскоязычных поэтов нашего времени Алексей Цветков .