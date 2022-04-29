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Украина

"Нельзя воевать с Украиной"

"Нельзя воевать с Украиной"
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"Нельзя воевать с Украиной"

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"Россияне поддерживают войну в Украине, потому что в них силён навык послушания маленького человека. Если идёт война, я буду называть её войной, а не какими-то дурацкими заменителями". Уфимский художник и дизайнер Камиль Чураев трижды выходил на одиночные антивоенные пикеты против войны. Ему удалось избежать задержания, в отличие от его племянницы — 22-летней студентки Уфимского института искусств Алены Богдановой. 8 марта она устроила на площади в центре Уфы перформанс, обмотавшись колючей проволокой.

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