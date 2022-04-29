"Будущее мы уже выиграли. А военная победа – вопрос времени"

Сегодняшний день принес трагическую для коллектива Радио Свобода новость – в результате ракетного обстрела Киева погибла журналистка украинской службы Вера Гирич. Вера сотрудничала с Радио Свобода с 2018 года, до этого была сотрудницей ведущих телеканалов Украины. Ее тело было найдено под завалами многоэтажного жилого дома, в который попала российская ракета. Какого-либо военного смысла этот обстрел не имел.

Удар по Киеву был нанесен в тот момент, когда в украинской столице находился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он приехал в Украину после посещения Москвы 26 апреля. В ходе личной встречи с президентом России Владимиром Путиным он назвал происходящее сейчас в Украине "российским вторжением", чем вызвал явное неудовольствие хозяина Кремля. В Киеве Гутерриш тоже высказал поддержку Украине от имени ООН.

Президент США Джо Байден запросил в четверг у Конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов для помощи Украине, для её выделения должен быть принят отдельный законопроект. Чуть больше 20 миллиардов долларов из этой суммы пойдут на поставку Украине вооружений. Около 12 миллиардов составят пакет экономической и гуманитарной помощи, средства на восстановление разрушенной коммунальной инфраструктуры и сельскохозяйственного производства. Администрация США подчёркивает, что будет поддерживать Украину, защищающуюся от российской агрессии, и заявляет, что президенту России Владимиру Путину нельзя позволить одержать победу в войне.

А Палата представителей Конгресса США в четверг подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины. Он призван существенно упростить процедуру поставок Украине вооружения из Соединённых Штатов. В поддержку документа высказались 417 членов Конгресса от обеих партий, против были только 10.

Пока Украина получает все большие объемы помощи для отражения российской агрессии, сама Россия тратит все больше ресурсов на войну, которые могли бы пойти на развитие экономики страны, социальные программы и так далее. На это обратил внимание даже Святослав Паламар, заместитель командира полка "Азов", продолжающего оборону территории завода "Азовсталь" в Мариуполе несмотря на массированные обстрелы.

Число погибших российских военнослужащих было названо в последний раз официально больше месяца назад, с тех пор произошли, к примеру, такие события, как потеря Черноморским флотом России крейсера "Москва", сколько членов экипажа при этом погибло, до сих пор непонятно. Анализ соцсетей показывает, что из российских регионов погибших в Украине российских военнослужащих чаще всего хоронят в Бурятии.

На фоне оснащения украинской армии все более современным оружием все чаще говорится о ее крупном контрнаступлении. Причем даже не столько о возможности контрнаступления, сколько о том, когда оно состоится. О переговорах в Украине вспоминают уже мало, хотя еще в конце марта казалось, что мирное соглашение будет заключено.

Под арест на 2 месяца отправлена в Петербурге журналистка сибирского издания RusNews Мария Пономаренко, против которой возбуждено дело по статье о "фейках" о российской армии за пост в соцсетях с рассказом об обстрелах и бомбардировках гражданских объектов в Мариуполе.

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский был одним из тех, кто поручился за Марию Пономаренко, пытаясь спасти ее от заключения в СИЗО. В сегодняшнем выпуске Вишневский рассказывает о деле Пономаренко и о своей работе депутатом в дни "спецоперации".

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