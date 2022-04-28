Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Петербурге вновь выступил с угрозами в адрес стран Запада в случае их прямого вмешательства в войну, которую Россия ведет против Украины. С самого начала войны Путин избрал очень агрессивную риторику, прибег он к ней и во время своего вчерашнего выступления. Фактически, если судить по военной доктрине России, Путин угрожал применить тактическое ядерное оружие.

В Одессе вчера хоронили трехмесячную девочку Киру, погибшую вместе с мамой и бабушкой в результате российского ракетного обстрела накануне Пасхи. Они пытались спрятаться, но удар оказался слишком мощным.

Территория оккупированной российскими войсками Херсонской области подверглась обстрелу ракетами «Точка У», которые есть на вооружении украинской армии. В результате была выведена из строя телевышка, ретранслировавшая в области российские телеканалы. Оккупационные власти пытаются лишить Херсон украинской символики, заявляют, что область не вернется в состав Украины, пытаются сформировать новые органы власти из числа коллаборационистов. Появлялись также сообщения о попытках организовать фиктивный референдум о провозглашении независимости так называемой "ХНР".

Бывший участник телевизионной версии игры "Что? Где? Когда?", журналист Ровшан Аскеров стал в России подозреваемым по делу о реабилитации нацизма. По версии следствия, Аскеров в фейсбуке опубликовал заведомо ложную информацию о советском маршале Георгии Жукове, которая "оскорбляла и порочила память великого российского полководца и защитника Отечества". Аскеров назвал Жукова "мародёром со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой". Жалобу в Следственный комитет подал Государственный исторический музей, пожаловавшийся также на то, что его назвали "псевдоисторическим".

Также сегодня: почему Украина не прерывает транзит российского газа в ЕС через свою территорию; новые поставки американского оружия Грузии.

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