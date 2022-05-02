В Холокосте, выходит, евреи виноваты? В Израиле обиделись на Лаврова

В минувшие выходные удалось эвакуировать несколько десятков мирных жителей Мариуполя, которые укрывались на территории блокированного российскими войсками завода «Азовсталь». Многие из них провели в подвалах и бункерах два месяца. Переговоры о предоставлении гуманитарного коридора часто срывались, но в этот раз эвакуацию провести все-таки удалось, хотя окончательной ясности, все ли желающие были доставлены на подконтрольную Украине территорию нет.

2 мая – годовщина трагедии в Одессе в 2014 году, когда во время столкновений между проукраински и пророссийски настроенными группами погибли более сорока человек – большинство из них в результате пожара в местном Доме профсоюзов, где укрылись активисты так называемого "антимайдана". Впрочем, первые жертвы 2 мая 2014 года в Одессе были задолго до этого пожара: шествие футбольных болельщиков в поддержку сохранения независимости Украины подверглось нападению, это привело жестоким стычкам, которые и создали предпосылки для страшных событий в Доме Профсоюзов.

События 2 мая 2014 года в Одессе российские власти интерпретируют как одно из главных свидетельств "нацификации" Украины, якобы для борьбы с которой туда посланы российские войска. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением украинской армии и народа, Кремль теперь заявляет, что "нацизм в Украине пустил глубокие корни", а потому нацистами объявлены все украинские войска, к которым еще недавно Путин обращался с призывом перейти на сторону России, а также, как получается, и абсолютное большинство украинцев. Аргументы, что радикальные националистические партии даже не имеют представительства в Верховной Раде, главой государства в Украине является еврей, а потому о "нацификации" просто не может идти речи, на российское руководство не действуют. Сергей Лавров сделал по этому поводу заявление, которое многих, по меньшей мере, удивило.

А израильских политиков, причем самого высокого уровня, Лавров своими высказываниями возмутил. В Израиле требуют объяснений и извинений.

А российские пропагандисты так зарвались, что даже у тех, кто, наверное, предпочел бы промолчать, не выдерживают нервы. Получивший 30 апреля поздравления от Владимира Путина с 55-летием Филипп Киркоров довольно жестко ответил Маргарите Симоньян на ее гнусные высказывания о Максиме Галкине и Алле Пугачевой.

А "король русского шансона" Александр Новиков вслед за губернатором Свердловской области Евгением Кувайшевым "прошелся" на блатном жаргоне по Владимиру Соловьеву.

Где еще, скажите, найти лучшую иллюстрацию того, по каким принципам функционирует современное российское государство?

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