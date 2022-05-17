Время Свободы: Зеленский поверил Путину? Обменяют ли защитников Мариуполя

Украинских военнослужащих, оборонявших Мариуполь, вывозят с завода «Азовсталь» на территории, неподконтрольные Украине***Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за принятие закона, запрещающего обмен взятых в плен бойцов украинского полка «Азов»***Могут ли оккупационные власти нормально управлять разрушенным Мариуполем?***Дмитрий Песков вновь назвал «инсценировкой» военные преступления в Буче «Крымская правозащитная группа» признана в России «нежелательной» организацией***Сеть ресторанов «Макдональдс» объявила об окончательном уходе из России и распродаже своих российских активов