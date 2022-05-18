Время Свободы:"Это похоже на концлагерь". Фильтрационная тюрьма для мариупольцев

Около тысячи защитников Мариуполя выведены с территории завода «Азовсталь» и помещены в тюрьму в Еленовке и в больницу в Новоазовске*** Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в союз НАТО***Правительство России из-за отсутствия комплектующих официально ослабило требования к безопасности выпускаемых в стране автомобилей***Владимир Зеленский обратился к участникам церемонии открытия Каннского международного кинофестиваля