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Время Свободы:"Это похоже на концлагерь". Фильтрационная тюрьма для мариупольцев

Время Свободы:"Это похоже на концлагерь". Фильтрационная тюрьма для мариупольцев
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Время Свободы:"Это похоже на концлагерь". Фильтрационная тюрьма для мариупольцев

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Около тысячи защитников Мариуполя выведены с территории завода «Азовсталь» и помещены в тюрьму в Еленовке и в больницу в Новоазовске*** Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в союз НАТО***Правительство России из-за отсутствия комплектующих официально ослабило требования к безопасности выпускаемых в стране автомобилей***Владимир Зеленский обратился к участникам церемонии открытия Каннского международного кинофестиваля

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