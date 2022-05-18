Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Атлас Мира
Подписаться
Атлас Мира

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Атлас мира. Хмурая растерянность. Беларусь спустя три месяца войны

Атлас мира. Хмурая растерянность. Беларусь спустя три месяца войны
Embed
Атлас мира. Хмурая растерянность. Беларусь спустя три месяца войны

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Вступит ли Александр Лукашенко в войну с Украиной на стороне России, или все же – не осмелится? Как воспринимают вторжение России в Украину в белорусском обществе? Осталась ли в Беларуси хоть какая-то оппозиция – или все противники Лукашенко сидят в тюрьмах, выдавлены из страны, а некоторые – даже воюют против армии России на стороне Украины? Наш гость сегодня - белорусский политолог Юрий Дракахруст.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG