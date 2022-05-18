Атлас мира. Хмурая растерянность. Беларусь спустя три месяца войны

Вступит ли Александр Лукашенко в войну с Украиной на стороне России, или все же – не осмелится? Как воспринимают вторжение России в Украину в белорусском обществе? Осталась ли в Беларуси хоть какая-то оппозиция – или все противники Лукашенко сидят в тюрьмах, выдавлены из страны, а некоторые – даже воюют против армии России на стороне Украины? Наш гость сегодня - белорусский политолог Юрий Дракахруст.