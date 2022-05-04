"Джавелины" и Анджелина помогают независимой Украине

Российская агрессия против Украины продолжается уже 70 дней. Все эти 10 недель подвергаются бомбардировкам украинские города в самых разных регионах Украины. Гибнут не только военные, но и мирные жители – только по официальным данным, жертв среди них больше трех тысяч человек. Какие военные цели преследуют ракетные и авиаудары по жилым домам, никто в российском военном командовании внятно объяснить не может. Впрочем, как и в политическом руководстве России никто внятно не может объяснить, зачем вообще нужна эта война. В которой российская армия рискует потерпеть сокрушительное поражение.

Главным очагом сопротивления в Мариуполе, оказавшемся в блокаде уже в первые дни войны, остается территория завода "Азовсталь", где находятся бойцы полка "Азов", морские пехотинцы, а также мирные жители, число которых точно не известно. В последние дни в контролируемую Украиной Запорожскую область удалось эвакуировать около 150 мариупольцев, не пожелавших оставаться в так называемых "народных республиках" Донбасса или уехать в Россию. Вскоре после этого российские войска начали штурм "Азовстали", хотя еще недавно президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу штурм отменить.

Одной из важнейших причин успешного отражения украинскими войсками российской агрессии является предоставление странами Запада Украине эффективного оружия. Название, которое больше всего на слуху, это переносные противотанковые системы "Джавелин", поставляемые Соединенными Штатами. Президент США Джо Байден вчера посетил оборонный завод концерна Lockheed Martin в Трое, штат Алабама, где "Джавелины" производятся.

У Украины есть еще одно оружие – мировая общественная поддержка ее борьбы за независимость и право самой решать свою судьбу. По всему миру проходят демонстрации с требованием прекратить российскую агрессию против Украины, Киев за последние недели посетили лидеры самых разных государств и международных политических и общественных организаций. Но даже на этом фоне особняком стоит поездка во Львов суперзвезды Голливуда Анджелины Джоли. Визит Джоли во Львов и посещение ею одного из кафе породили массу так называемых "мемов", о которых в своей программе "Контекст" рассказала журналистка "Голоса Америки" Ксения Туркова.

После разгрома независимых СМИ в России, запрета иностранных, принятия законов о "дискредитации ВС России" и "фейках об армии", не рискуя оказаться за решеткой, выражать свое мнение, отличное от позиции Кремля, не могут даже депутаты разных уровней. Вот и депутат от фракции партии "Справедливая Россия" в Мосгордуме Михаил Тимонов проконсультировался с адвокатом перед своим выступлением в прениях. Он не договорил – Тимонову выключили микрофон.

Но есть и хорошие новости для участников акций протеста в России, особенно массовых, и особенно в Москве. Уполномоченная по правам человека в российской столице Татьяна Потяева с энтузиазмом сообщила депутатам Мосгордумы о готовящемся выпуске автозаков, оборудованных (внимание!) туалетами и кондиционерами.

Верховный суд США может признать не имеющим силы одно из своих самых значительных решений последних пятидесяти лет, обеспечившее американкам право на аборты. Об этом стало известно в понедельник после того, как в распоряжении американского издания Politico оказался проект соответствующего постановления суда. Несколько часов спустя председатель Верховного суда США Джон Робертс подтвердил подлинность этого документа, оговорившись, что решение суда может быть и другим.

Умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич. 87-летний политик в конце апреля был госпитализирован в реанимацию после перенесённой коронавирусной инфекции. Шушкевич – по специальности учёный-физик – в 1991 году был избран председателем Верховного совета Белорусской ССР (в день его избрания её переименовали в Республику Беларусь). В отсутствие в Беларуси поста президента эта должность была высшей в республике. В декабре 1991 года именно он от имени Беларуси подписал с лидерами России и Украины Беловежские соглашения о роспуске СССР и создании Содружества Независимых Государств.

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