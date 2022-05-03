"Зря, зря вы обидели Одессу, нашу Одессу-маму!". Город и война

Агрессия России против Украины продолжается уже почти 10 недель. Вновь ракетным обстрелам подверглись Харьковская, Запорожская, Николаевская области. Есть жертвы среди мирного населения. В Одессе в результате очередного ракетного обстрела погиб 13-летний подросток.

Увы, некоторые российские ракеты все-таки долетают до города, несмотря на довольно эффективную работу системы противовоздушной обороны. Но паники в Одессе нет, наоборот, город старается жить нормальной жизнью, несмотря на все угрозы.

Основным местом прямых боевых столкновений между российскими и украинскими войсками остается Донбасс. ВСУ успешно сдерживают попытки российских колонн продвинуться глубже на территорию Украины. Подконтрольные Украине территории подвергаются жесточайшим обстрелам, от которых страдают не только военные, но и гражданские объекты. Некоторые населенные пункты практически стерты с лица земли. Российская армия предпринимает и попытки диверсий, иногда прикрываясь автобусными колоннами, эвакуирующими мирных жителей из опасных районов.

А вот как оценивает ход боевых действий и общую военно-политическую ситуацию в так называемых "народных республиках" Донбасса Игорь Стрелков-Гиркин. Это бывший сотрудник ФСБ России, занимавший пост министра обороны и командующего войсками "ДНР" в 2014 году, один из четырех обвиняемых на процессе в Гаагском суде по делу о гибели Боинга "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Владимир Зеленский вчера поздно вечером прокомментировал слова Лаврова о евреях-антисемитах и еврейской крови Гитлера. Это заявление, кстати, вызвало гневную реакцию министра иностранных дел Израиля Яира Лапида. Вот цитата: "Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме - это вопиющий уровень расизма в отношении евреев". А вот что заявил Зеленский:

"Вчера министр иностранных дел РФ открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты якобы среди самих евреев и что якобы Гитлер имел еврейскую кровь. Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат России переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов. Конечно, сегодня по поводу этих слов большой скандал в Израиле. Но никто не слышит возражений или оправданий из Москвы. Там молчат, а значит, согласны с тем, что сказал их министр иностранных дел. После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком яру возле Харькова, после гибели от российских обстрелов обычных людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря такой антисемитский выпад их министра означает, что они забыли все уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили этих уроков".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов заявил, что Владимир Путин предупредил Венгрию о готовящейся войне с Украиной, а Будапешт считал, что сможет забрать часть украинской территории. Отношения Киева и Будапешта значительно охладились после начала войны России против Украины. Однако и до неё Будапешт обвинял Киев в притеснениях венгерского этнического меньшинства на западе Украины, украинские власти обвиняют правительство Виктора Орбана в раздаче паспортов в Закарпатье и тесном сотрудничестве с Кремлём. Заявление Данилова – уже не первый резкий дипломатический выпад в адрес-страны НАТО за время войны России против Украины. Ранее Владимир Зеленский отказался приглашать в Киев президента Германии Штайнмайера, а посол Украины в Германии довольно нелицеприятно высказался по поводу отказа ехать в украинскую столицу канцлера Германии Шольца. Заявление Данилова в сегодняшнем выпуске "Времени Свободы" комментирует обозреватель Радио Свобода, специалист по странам Европы, историк и политолог Ярослав Шимов.

В Ереване проходят массовые акции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Их участники считают, что правительство Пашиняна готово пойти на уступки Азербайджану и признать суверенитет этой страны над всей территорией Нагорного Карабаха. В 2020 году азербайджанские войска нанесли Армении в этом регионе серьезное военное поражение. Гарантом безопасности Армении долгое время выступала Россия, однако теперь ее позиции ослаблены, что сказывается и на внутриполитической ситуации в Армении.

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