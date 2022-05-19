Лицом к событию. Специальный сменщик на случай операции

Кому доверяет Владимир Путин сейчас, когда столько бывших коллег по ФСБ его так подвели по части предвоенного информирования? Наблюдатели сходятся на одной фигуре: Николай Патрушев. Если Владимир Путин сам уйдет на "специальную операцию", в ходе которой потребуется наркоз, именно Патрушеву он передаст управление страной. Какой он, возможный сменщик? Какова его система взглядов? Что будет со страной и войной, если этот человек, хотя бы временно, получит власть? В эфире журналисты-расследователи Илья Давлятчин и Галина Сидорова, а также политический аналитик Андрей Колесников.