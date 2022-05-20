Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Время Свободы
Подписаться
Время Свободы

Подписаться

iTunes Google Podcast SoundCloud Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Время Свободы: "Боятся не получить компенсации". Россияне не забирают тела погибших в Украине

Время Свободы: "Боятся не получить компенсации". Россияне не забирают тела погибших в Украине
Embed
Время Свободы: "Боятся не получить компенсации". Россияне не забирают тела погибших в Украине

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Россияне не приезжают в Украину забирать тела своих погибших родственников-военных, опасаясь, что им не будут выплачены компенсации, считают представители украинских властей***По неподтвержденным данным, в плену у российских войск оказались около 1700 защитников Мариуполя, но сопротивление на заводе «Азовсталь» продолжается*** После боев за Мариуполь городу угрожает экологическая катастрофа, из-за разрушения завода «Азовсталь» десятки тысяч людей остались без средств к cуществованию***Выступление супруги российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы Евгении на церемонии вручения премии «Свобода»***Следует ли, пока продолжается война в Украине, запретить участие российских деятелей культуры в Каннском фестивале и других международных культурных форумах? .

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG