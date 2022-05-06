"Несогласованность" вышла. Лавров заявляет, Путин извиняется

В очередном выпуске "Времени Свободы" вновь хроника войны России против Украины. И вновь это обстрелы мирных украинских городов, гибель мирных жителей, в их числе 14-летний волонтер, помогавший эвакуировать животных из экозоопарка в Харькове. В последние сутки поступали также сообщения о контрнаступлении украинских войск на харьковском и изюмском направлениях. Продолжаются и тяжелые бои за завод «Азовсталь» в Мариуполе.

Тех мирных жителей, кто выжил под обстрелами и смог выбраться из оккупированных населенных пунктов, эвакуируют в западные районы Украины. В ожидании их прибытия на львовском железнодорожном вокзале дежурят многочисленные машины скорой помощи.

Дмитрий Шкребец, отец одного из пропавших без вести моряков-срочников с затопленного крейсера «Москва», опубликовал ответ на его запрос, который прислала военная прокуратура. В нем говорится, что крейсер «Москва» не участвовал в так называемой «спецоперации», не находился в территориальных водах Украины, а матрос Егор Шкребец считается "безвестно отсутствующим в воинской части".

"Старушке с советским флагом" в Мариуполе установили целый памятник, на открытии которого побывал заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Кириенко говорил с чувством, чуть ли не со слезами на глазах. Но не знал имени героини. Для того, чтобы "низко поклониться" прототипу установленного в Мариуполе памятника, Сергею Кириенко нужно просто приехать в одну из харьковских больниц и спросить Анну Ивановну Иванову.

Западная пресса пишет, что некоторые громкие успехи украинской армии в противостоянии российской агрессии связаны с информацией, которую украинские военные получали от западных разведок. В частности, говорилось о том, что именно эти разведки передали точные координаты потопленного в результате ракетного удара крейсера «Москва», а также уничтоженного российского штаба, в котором в момент обстрела мог находиться начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. О том, какого рода информацию могут передавать ВСУ западные разведки и по каким каналам, в сегодняшнем выпуске рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.

Израильские средства массовой информации сообщили сегодня, что Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова об антисемитизме евреев, еврейской крови Гитлера и так далее. В Кремле информацию об извинениях Путина не подтвердили, а разговор на эту тему отрицали.

Александр Лукашенко в очередной раз заставил говорить о себе, дав интервью агентству AP. В этом интервью он сказал, что «спецоперация» в Украине "затянулась", более того, назвал войну в Украине войной. В России Лукашенко мог бы за такие слова легко угодить под суд за "фейки о российской армии" или "дискредитацию вооруженных сил". Лукашенко также говорил слова, являющиеся откровенной неправдой. Отрицая, к примеру, причастность Беларуси к "спецоперации". А вот что он сказал о событиях в Буче. Напоминает его недавний знаменитый монолог о "предотвращении за 6 часов до вторжения" нападения Украины на Беларусь "из четырех мест, я вон карту принес".

Тем временем, суд в Минске приговорил к 6 годам колонии Софью Сапегу, фактически за то, что она является подругой бывшего оппозиционного блогера Романа Протасевича, который был арестован в результате грубейшего нарушения международного права – перехвата самолета одной из авиакомпаний ЕС. Протасевич к тому же после ареста всячески прославляет Лукашенко. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о том, как он относится к такому жесткому приговору гражданке России Софье Сапеге сказал: "Мы не будем комментировать решение дружественного нам суда Белоруссии".

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