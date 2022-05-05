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Время Свободы

"Там творится ад". Необъявленный штурм "Азовстали"

Информационный дайджест "Время Свободы", 5 мая

Российские войска продолжали в минувшие сутки обстрелы самых разных регионов Украины, к несчастью, приходят все новые сообщения о гибели мирных жителей. В одном только Краматорске, по данным местной администрации, погиб 21 человек.

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Время Свободы - Темы дня 5.05.2022
by Радио Свобода

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Под городом Изюм в Харьковской области в результате обстрела был убит известный украинский журналист, военный корреспондент телеканала «Дом» Александр Махов.

Александр Махов
Александр Махов

Военнослужащие мариупольского гарнизона продолжают удерживать под контролем территорию завода «Азовсталь». Правда, министр обороны России Сергей Шойгу о штурме завода в своем очередном заявлении не упомянул. То, что Шойгу публично называет «надежным блокированием» территории завода «Азовсталь», на деле является штурмом с применением тяжелых видов вооружений, несмотря на остающихся там мирных жителей, и кровопролитными столкновениями.

Несмотря на войну, в Украине продолжается и политическая деятельность. Верховная рада по инициативе фракции «Слуга народа» приняла закон о запрете пророссийских партий. В документе, который в ближайшее время должен подписать глава государства Владимир Зеленский, определен перечень оснований для запрета деятельности политических партий. В него входят оправдание войны России против Украины и прославление лиц, участвующих в этой агрессии. В марте, спустя почти месяц после начала войны, Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил деятельность в Украине 11 партий, имеющих связи с Российской Федерацией, в частности, "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария", "Наши", "Оппозиционного блока", "Прогрессивной социалистической партии Украины". Как отмечает аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев, ранее в украинском законодательстве уже был прописан алгоритм прекращения деятельности пророссийских партий, и новый закон не предполагает ничего принципиально нового, документ лишь расширяет основания для их запрета и упрощает судебные процедуры.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз в рамках шестого пакета санкций запретит российским гражданам покупать недвижимость в ЕС. Ограничение затронет физических и юридических лиц. При этом санкции не коснутся россиян с гражданством или видом на жительство в странах Евросоюза или в Швейцарии. Об этом пишет Bloomberg. О шестом пакете санкций, введённых в отношении России после ее нападения на Украину, 4 мая сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Грузии возобновились акции протеста с требованием освобождения бывшего президента страны, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетний срок тюремного заключения за превышение служебных полномочий. Семья Саакашвили, его однопартийцы и друзья настаивают, в качестве компромисса, хотя бы на его переводе в зарубежную клинику, ссылаясь на резкое ухудшение состояние здоровья Саакашвили. Но власти пока непреклонны. Они настаивают на том, что Михаил Саакашвили может лечиться в тюремной больнице, и он ни в коем случае не будет помилован.

Одной из бессмысленных жертв агрессии России против Украины стал самый большой в мире транспортный самолет «Мрия», уничтоженный российскими войсками в первые дни войны. Зачем его нужно было варварски разрушать – непонятно. Вряд ли украинские военные стали бы использовать его, ведь такой самолет был бы легкой целью для российских зенитных установок. Командир одного из трех экипажей «Мрии» Дмитрий Антонов не верил в гибель самолета, пока не увидел его обломки в ангаре освобожденного города Ирпень под Киевом, где стояла «Мрия». Но он верит, что, даже несмотря на возможную экономическую нецелесообразность и огромные расходы, самолет будет восстановлен в качестве символа Украины.

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