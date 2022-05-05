"Там творится ад". Необъявленный штурм "Азовстали"

Российские войска продолжали в минувшие сутки обстрелы самых разных регионов Украины, к несчастью, приходят все новые сообщения о гибели мирных жителей. В одном только Краматорске, по данным местной администрации, погиб 21 человек.

Под городом Изюм в Харьковской области в результате обстрела был убит известный украинский журналист, военный корреспондент телеканала «Дом» Александр Махов.

Военнослужащие мариупольского гарнизона продолжают удерживать под контролем территорию завода «Азовсталь». Правда, министр обороны России Сергей Шойгу о штурме завода в своем очередном заявлении не упомянул. То, что Шойгу публично называет «надежным блокированием» территории завода «Азовсталь», на деле является штурмом с применением тяжелых видов вооружений, несмотря на остающихся там мирных жителей, и кровопролитными столкновениями.

Несмотря на войну, в Украине продолжается и политическая деятельность. Верховная рада по инициативе фракции «Слуга народа» приняла закон о запрете пророссийских партий. В документе, который в ближайшее время должен подписать глава государства Владимир Зеленский, определен перечень оснований для запрета деятельности политических партий. В него входят оправдание войны России против Украины и прославление лиц, участвующих в этой агрессии. В марте, спустя почти месяц после начала войны, Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил деятельность в Украине 11 партий, имеющих связи с Российской Федерацией, в частности, "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария", "Наши", "Оппозиционного блока", "Прогрессивной социалистической партии Украины". Как отмечает аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев, ранее в украинском законодательстве уже был прописан алгоритм прекращения деятельности пророссийских партий, и новый закон не предполагает ничего принципиально нового, документ лишь расширяет основания для их запрета и упрощает судебные процедуры.

Евросоюз в рамках шестого пакета санкций запретит российским гражданам покупать недвижимость в ЕС. Ограничение затронет физических и юридических лиц. При этом санкции не коснутся россиян с гражданством или видом на жительство в странах Евросоюза или в Швейцарии. Об этом пишет Bloomberg. О шестом пакете санкций, введённых в отношении России после ее нападения на Украину, 4 мая сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Грузии возобновились акции протеста с требованием освобождения бывшего президента страны, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетний срок тюремного заключения за превышение служебных полномочий. Семья Саакашвили, его однопартийцы и друзья настаивают, в качестве компромисса, хотя бы на его переводе в зарубежную клинику, ссылаясь на резкое ухудшение состояние здоровья Саакашвили. Но власти пока непреклонны. Они настаивают на том, что Михаил Саакашвили может лечиться в тюремной больнице, и он ни в коем случае не будет помилован.

Одной из бессмысленных жертв агрессии России против Украины стал самый большой в мире транспортный самолет «Мрия», уничтоженный российскими войсками в первые дни войны. Зачем его нужно было варварски разрушать – непонятно. Вряд ли украинские военные стали бы использовать его, ведь такой самолет был бы легкой целью для российских зенитных установок. Командир одного из трех экипажей «Мрии» Дмитрий Антонов не верил в гибель самолета, пока не увидел его обломки в ангаре освобожденного города Ирпень под Киевом, где стояла «Мрия». Но он верит, что, даже несмотря на возможную экономическую нецелесообразность и огромные расходы, самолет будет восстановлен в качестве символа Украины.

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