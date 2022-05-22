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Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

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"Вспоминая Киев" - новая глава записок писателя, историка и переводчика Александра Горянина. В другой части программы - Запрещенные песни наших дней. На что наложено табу? Разумеется, "Хотят ли русские войны?" А на что еще? Выпуск C'est la vie с Андреем Гавриловым.

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