Поверх барьеров с Иваном Толстым

"Вспоминая Киев" - новая глава записок писателя, историка и переводчика Александра Горянина. В другой части программы - Запрещенные песни наших дней. На что наложено табу? Разумеется, "Хотят ли русские войны?" А на что еще? Выпуск C'est la vie с Андреем Гавриловым.
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