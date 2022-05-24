Лицом к событию. Адмирал пропал в никуда, генерал возник ниоткуда

Ни одна живая душа не может ответить на вопрос: гле сейчас командующий Черноморским флотом адмирал Осипов. Ни одна живая душа не слышала прежде о генерале Куренкове, которого Путин решил сделать министром МЧС. От него фотографий-то одна штука, да и то мутная. Максимум еще одна. Откуда берутся эти люди, о которым не слышали даже специалисты, и куда исчезают. Какова роли личности военного в истории этой войны. Обсуждают военный аналитик Агиль Рустамзаде и журналист Семен Новопрудский.