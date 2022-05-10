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NYT: российское высокоточное оружие малоэффективно

На спутниковом снимке показана загрузка вероятными ракетами «Калибр» подводной лодки класса «Кило» в черноморском порту Севастополь, 29 апреля 2022 г.

Боевые действия России в Украине показали низкий технический уровень так называемого высокоточного российского вооружения, самонаводящихся ракет и бомб. Мало того, российские запасы такого вооружения резко сократились, говорят в интервью газете New York Times непоименованные сотрудники Пентагона.

По американским данным, на 2 мая по Украине было нанесено более 2100 ударов подобным оружием. Его применение заметно снизилось уже на вторую неделю из-за нехватки такого вооружения, и сейчас Россией используются в основном обычные бомбы, говорит источник газеты в Пентагоне.

Российские пилоты, как правило, не могут быстро выявить цели на земле и навести на них ракеты. Отчасти поэтому Россия не смогла подавить украинские противовоздушные системы и обеспечить своей авиации превосходство в воздухе. Ракеты, выпущенные по территории Украины из-за границ Украины, нередко бьют мимо цели или отказывают.

Россия начала серьезные работы над созданием такого оружия лишь в последние два десятилетия, отставая от Соединенных Штатов на двадцать с лишним лет. Во время войны в Сирии Россия успешно применяла самонаводящееся оружие, но очень ограниченно и в искусственных условиях, когда применению такого оружия российскими пилотами ничто не препятствовало в отличие от Украины, где им угрожают украинские ПВО и украинские истребители.

Россия применяет в Украине управляемые крылатые ракеты Х-101, запускаемые с бомбардировщиков, баллистические ракеты "Искандер" и "Точка", а также небольшое число корабельных крылатых ракет "Калибр". По мнению американских аналитиков, российские специалисты оказались неспособны создать адекватные программы-инструкции, которые задают курс и другие параметры полета крылатым ракетам. Попытка масштабного использования такого оружия в Украине показала, что оно все еще в России находится "в младенческом возрасте", говорят собеседники New York Times.

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