Атлас мира. Черное море. Маленький водоем вечного большого раздора

Почему маленькое внутреннее море, одно из самых отдаленных от мирового океана, и сейчас, и очень много раз в истории, и недавней, и самой древней, становилось ареной жесточайших сражений и притязаний, поводом для больших войн и заключения глобальных международных договоров? Почему его существование, статус и важность веками так влияют на мировую политику и безопасность?