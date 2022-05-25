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Атлас мира. Черное море. Маленький водоем вечного большого раздора

Атлас мира. Черное море. Маленький водоем вечного большого раздора
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Атлас мира. Черное море. Маленький водоем вечного большого раздора

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Почему маленькое внутреннее море, одно из самых отдаленных от мирового океана, и сейчас, и очень много раз в истории, и недавней, и самой древней, становилось ареной жесточайших сражений и притязаний, поводом для больших войн и заключения глобальных международных договоров? Почему его существование, статус и важность веками так влияют на мировую политику и безопасность?

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