Конгресс США выделил 40 миллиардов долларов на помощь Украине

Во вторник Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий выделение 40 миллиардов долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, подвергшейся российскому военному вторжению.

Это на 7 миллиардов больше, чем запросила администрация Джо Байдена. Второй раз после нападения России на Украину Конгресс выделяет крупные суммы на помощь Украине. В марте американские законодатели выделили на эти цели 13,6 миллиарда долларов. В случае ожидаемого одобрения законопроекта Сенатом объем помощи Украине с начала войны достигнет более 50 миллиардов долларов.

Выступая на заседании нижней палаты Конгресса, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о том, что поддерживая Украину, США поддерживают борьбу демократии с диктатурой: "Демократия должна одержать верх. Украинский народ сражается за свою демократию, а также и за нашу".

Около 15 миллиардов долларов из этой суммы пойдет на закупки вооружений и военной техники для украинской армии. 14 миллиардов - на гуманитарную помощь, поддержку украинских беженцев. 5 миллиардов долларов будут выделены на нейтрализацию последствий дефицита зерна, вызванного прекращением экспорта украинской пшеницы и кукурузы в результате войны.

Перед голосованием Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин направили письмо в Конгресс с призывом безотлагательно одобрить законопроект, поскольку средства, уже выделенные на помощь Украине, почти иссякли.