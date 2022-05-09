Президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу "до конца боевых действий", сообщили в Белом доме.
Документ под названием "Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 года" даёт возможность ускорить поставки оружия, военной помощи и других ресурсов. Он был внесён в Конгресс ещё в январе этого года – до начала российского вторжения.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена в твиттере: "Подписание нынешних законов о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет"
В законопроекте сказано, что президент США "может уполномочить правительство предоставлять взаймы или давать в аренду средства обороны Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России в Украину, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить гражданское население от потенциального нападения или продолжающейся агрессии со стороны России".
- С начала войны в Украине США выделили три пакета военной помощи Киеву на общую сумму 2,4 млрд долларов. 28 апреля Джо Байден попросил Конгресс выделить дополнительные 33 млрд.
- Закон о ленд-лизе для Украины будет действовать как аналогичный закон времён Второй мировой войны, когда США поставляли союзникам военную технику и продовольствие без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой. Тогда одним из главных получателей помощи был Советский Союз.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин в конце апреля заявил, что, принимая помощь от США по ленд-лизу, президент Украины Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму.
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