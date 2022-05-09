Президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу "до конца боевых действий", сообщили в Белом доме.



Документ под названием "Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 года" даёт возможность ускорить поставки оружия, военной помощи и других ресурсов. Он был внесён в Конгресс ещё в январе этого года – до начала российского вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена в твиттере: "Подписание нынешних законов о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет"

В законопроекте сказано, что президент США "может уполномочить правительство предоставлять взаймы или давать в аренду средства обороны Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России в Украину, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить гражданское население от потенциального нападения или продолжающейся агрессии со стороны России".