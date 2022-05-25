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Лицом к событию. Сходил из бункера в госпиталь

Лицом к событию. Сходил из бункера в госпиталь
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Лицом к событию. Сходил из бункера в госпиталь

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Одновременно: закон об отмене возрастных границ для контрактников и поход Владимира Путина в госпиталь к российским военным, получившим ранения и увечья в ходе "спецоперации". Отец родной. Достаточный ли это стимул для набора новых бойцов, готовых умирать за идею "денацификации братьев"? В эфире: публицист и правозащитник Александр Подрабинек, политик Николай Кавказский, журналист Александр Мельман

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