Лицом к событию. Сходил из бункера в госпиталь

Одновременно: закон об отмене возрастных границ для контрактников и поход Владимира Путина в госпиталь к российским военным, получившим ранения и увечья в ходе "спецоперации". Отец родной. Достаточный ли это стимул для набора новых бойцов, готовых умирать за идею "денацификации братьев"? В эфире: публицист и правозащитник Александр Подрабинек, политик Николай Кавказский, журналист Александр Мельман