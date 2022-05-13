"Завод "Азовсталь" превращали в крепость еще с 2014 года"

Министерство обороны Великобритании выпустило очередную сводку боевых действий в Украине. В ней говорится, в частности, о неудачных попытках российской армии переправиться через реку Северный Донец: "Попытка переправиться через реку при сопротивлении противника – очень рискованный маневр, свидетельствующий, что на российских командиров оказывают нажим, требуя прогресса в Восточной Украине. Российским подразделениям не удалось добиться существенного продвижения, несмотря на то, что они сконцентрировали силы в этом районе, ранее выведя и перебросив войска из Киевской и Черниговской областей".

Оборона завода «Азовсталь» продолжается уже почти 80 дней, территория завода уже давно полностью блокирована российскими войсками и подразделениями «ДНР», тем не менее бойцы мариупольского гарнизона продолжают оказывать сопротивление, несмотря на постоянные обстрелы и бомбежки. В последние дни удалось эвакуировать значительную часть гражданских лиц, укрывавшихся на «Азовстали». Героизм защитников Мариуполя очевиден, известно также, что «Азовсталь» имеет огромную территорию, но, даже с учетом этого, такая долгая оборона кажется просто невероятной – одного героизма тут явно недостаточно. Однако следует учитывать, что с трех сторон завод «Азовсталь» окружен водой – это протекающая рядом река и Азовское море. Ну а самое главное – с учетом уроков 2014-2015 годов, когда уже предпринимались попытки захватить «Мариуполь», завод "Азовсталь" был целенаправленно подготовлен для того, чтобы укрывать мирных жителей и защищать сам завод от захвата.

В Израиле в возрасте 75 лет умер бывший сотрудник Радио Свобода, один из лучших русскоязычных поэтов нашего времени Алексей Цветков. Алексей Цветков – уроженец Украины, учился в Одессе, затем в Москве. В 1970-е годы вместе с Бахытом Кенжеевым, Александром Сопровским и Сергеем Гандлевским участвовал в поэтической группе "Московское время". После задержания и насильного вывоза из Москвы в Запорожье в 1975 году эмигрировал, жил в США до переезда в 1989 году в Мюнхен. До 2004 года работал на Радио Свобода, вел передачи «Седьмой континент» и «Атлантический дневник». Сотрудничал со Свободой до последних дней своей жизни.

Мой коллега Иван Толстой вспоминает: В середине 1990-х в Прагу приезжал поэт Лев Лосев и позвонил нам в редакцию из телефона-автомата в метро – договориться о времени записи. И посреди разговора вдруг осекся: "Удивительный все-таки город ваша Прага. Вот стою разговариваю, а мимо запросто проходит гениальный поэт Цветков".

В воскресенье, 15 мая, – на волнах Радио Свобода и на нашем сайте большое биографическое интервью Ивана Толстого с Алексеем Цветковым (2007). Полдень по Москве, программа "Поверх барьеров". Не пропустите!