Спасти рядового "Азова". Кто вызволит защитников Мариуполя?

Продолжаются отчаянные попытки спасти украинских военнослужащих, обороняющих территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Командир бригады морской пехоты Сергей Волынский даже обратился за помощью к Илону Маску, написав в соцсетях - «Говорят, что вас прислали сюда с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты рядом, потому что я живу там, где практически невозможно выжить. Помогите нам выбраться с "Азовстали" в страну-посредника. Если не вы, то кто?".

Жены военнослужащих полка «Азов» Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк встретились в Ватикане с папой римским Франциском в надежде на успех его посреднических усилий.

Россия отказывается от любых предложений украинской стороны об условиях безопасного вывода украинских военнослужащих с территории «Азовстали». Кремлю было предложено, в частности, освобождение всех российских пленных. Положение защитников Мариуполя стало причиной роста внутриполитической напряженности в Украине. Советник главы офиса президента Украины по вопросам безопасности и обороны Алексей Арестович сообщил, что в его адрес и в адрес членов его семьи поступают угрозы расправы от людей, называющих себя представителями жен бойцов полка «Азов» и считающих, что украинские власти делают недостаточно, чтобы вывести бойцов «Азова» с «Азовстали».

Даже довольно высокие посты в так называемых "администрациях" оккупированных российскими войсками населенных пунктах Украины занимают довольно странные личности. Заместителем мэра Бердянска, к примеру, стал дворник, отвечающий теперь за "вопросы архитектуры". Как выяснила журналистка издания bihus.info Алиса Юрченко, назначение случайных людей - лишь прикрытие для военных комендантов оккупированных населенных пунктов, которые скрывают свои имена и фамилии и стараются быть максимально непубличными.

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию и сейчас находится в Литве. Ей удалось пересечь белорусско-литовскую границу с третьего раза, благодаря помощи друзей. Решение уехать она приняла после того, как 21 апреля Пресненский суд Москвы решил заменить для нее меру наказания с ограничения свободы на реальный срок по так называемому «санитарному делу», возбужденному против нее за призывы выходить на акции в поддержку Алексея Навального в прошлом году. Чтобы скрыться от московской полиции, Алехиной пришлось переодеться в форму курьера службы доставки Delivery Club.

14 мая в Турине состоится финал песенного конкурса «Евровидение», который проходит без российского участия из-за агрессии России против Украины. Зато украинская группа Kalush Orchestra в Италию приехала, уже вышла в финал "Евровидения" и считается одним главных претендентов на победу.

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