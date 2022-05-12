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Время Свободы

Спасти рядового "Азова". Кто вызволит защитников Мариуполя?

Информационный дайджест "Время Свободы", 12 мая

Продолжаются отчаянные попытки спасти украинских военнослужащих, обороняющих территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Командир бригады морской пехоты Сергей Волынский даже обратился за помощью к Илону Маску, написав в соцсетях - «Говорят, что вас прислали сюда с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты рядом, потому что я живу там, где практически невозможно выжить. Помогите нам выбраться с "Азовстали" в страну-посредника. Если не вы, то кто?".

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Время Свободы - Темы дня 12.05.2022
by Радио Свобода

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Жены военнослужащих полка «Азов» Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк встретились в Ватикане с папой римским Франциском в надежде на успех его посреднических усилий.

Россия отказывается от любых предложений украинской стороны об условиях безопасного вывода украинских военнослужащих с территории «Азовстали». Кремлю было предложено, в частности, освобождение всех российских пленных. Положение защитников Мариуполя стало причиной роста внутриполитической напряженности в Украине. Советник главы офиса президента Украины по вопросам безопасности и обороны Алексей Арестович сообщил, что в его адрес и в адрес членов его семьи поступают угрозы расправы от людей, называющих себя представителями жен бойцов полка «Азов» и считающих, что украинские власти делают недостаточно, чтобы вывести бойцов «Азова» с «Азовстали».

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