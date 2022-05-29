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Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

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В первой части - история Льва Мечникова, географа, этнографа, писателя, "отца русской геополитики", брата знаменитого биолога Ильи Мечникова. Рассказывает Михаил Талалай. Во второй части - Новые факты о гибели Гарсия Лорки. На чем держится миф? Передает Виктор Черецкий.

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