Поверх барьеров с Иваном Толстым

В первой части - история Льва Мечникова, географа, этнографа, писателя, "отца русской геополитики", брата знаменитого биолога Ильи Мечникова. Рассказывает Михаил Талалай. Во второй части - Новые факты о гибели Гарсия Лорки. На чем держится миф? Передает Виктор Черецкий.