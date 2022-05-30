Время Свободы: "Выжженная земля вместо честного боя". Ситуация в Донбассе

В Луганской и Донецкой областях продолжаются тяжелые бои, в Северодонецке идут уличные бои, российские войска атакуют Славянск*** Владимир Зеленский во время поездки в Харьков уволил главу областного управления СБУ, обвинив его в бездействии в первые дни войны***В Испании возбуждены уголовные дела по фактам попыток вовлечения в проституцию беженок из Украины***В США после массового убийства детей в одной из техасских школ возобновились острые дебаты о праве на свободное ношение оружия***Протокол, составленный на Юрия Шевчука после его антивоенного выступления на концерте в Уфе, возвращен в полицию