Завод "Рено" в Москве перейдёт на выпуск автомобилей "Москвич"

Власти Москвы возобновят производство легковых автомобилей под брендом "Москвич" на московском заводе "Рено". Об этом 16 мая сообщил на своём сайте мэр города Сергей Собянин.

По его словам, планируется сначала выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, "а в перспективе – и электромобили". Технологическое партнёрство будет вестись с производителем грузовиков КАМАЗ.

"Москвич" — советское и российское автомобильное производство, существовавшее с 1930-го по 2010 год. С 1998-го года предприятие перешло под контроль "Рено Россия" и производило автомобили французской марки.

16 мая Renault договорился о передаче своих активов в России в государственную собственность, сообщило министерство промышленности. 100 процентами акций "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы; 67,69 процентов акций "АвтоВАЗа" перейдут в собственность Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ (остальными акциям владеет госкорпорация "Ростех").

Renault объявил об уходе из России после начала войны в Украине. Россия была вторым по величине рынков для автопроизводителя, он в свою очередь контролировал примерно треть объёма рынка внутри страны.

В Renault назвали решение о продаже "сложным, но необходимым". Концерн сохранил за собой право на обратный выкуп своей доли в "АвтоВАЗе", который может быть реализован в течение ближайших 6 лет, осталось ли такое право с московским заводом — не уточняется.