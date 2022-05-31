Лицом к событию. Ненависть к "бывшему клоуну"

О прямом сражении двух президентов, одного из которых даже в пропагандистских шоу РФ перестали звать просто "клоуном", а стали называть "бывшим клоуном", говорят: автор статьи в "Медузе" "Против кого на самом деле воюет Владимир Путин?" Максим Трудолюбов, аналитик Александр Харебин, журналист Илья Давлятчин.
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