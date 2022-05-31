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Время Свободы: С особым цинизмом. Мариуполь и Петербург хотят объявить "побратимами"

Время Свободы: С особым цинизмом. Мариуполь и Петербург хотят объявить "побратимами"
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Время Свободы: С особым цинизмом. Мариуполь и Петербург хотят объявить "побратимами"

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В Северодонецке, где идут уличные бои, остается большое количество мирных жителей***Суд в Петербурге оставил под стражей художницу Александру Скочиленко, обвиняемую в дискредитации вооруженных сил России***Избит журналист оппозиционного телеграм-канала SOTA Петр Иванов***Депутат петербургского ЗАКСа Борис Вишневский требует от губернатора Беглова объяснить правовые основания для оказания помощи Мариуполю из бюджета Петербурга***Саммит ЕС согласовал шестой пакет санкций против России, предусматривающий отключение Сбербанка от системы SWIFT и резкое сокращение импорта российской нефти***В России тестируется массовая блокировка VPN-сервисов***Сбор средств, объявленный литовским телеведущим Андрюсом Тапинасом позволил за 3 дня собрать средства на закупку для нужд украинской армии беспилотника «Байрактар»

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