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Лицом к событию. Снимут Россию с нефтяной иглы

Лицом к событию. Снимут Россию с нефтяной иглы
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Лицом к событию. Снимут Россию с нефтяной иглы

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Новый, уже шестой пакет санкции против России и статью президента США в газете "Нью-Йорк таймс" обсуждают военно-политический аналитик Юрий Федоров и политический обозреватель Константин фон Эггерт.

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