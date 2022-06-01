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Атлас мира. Колумбийцы и война в Украине

Атлас мира. Колумбийцы и война в Украине
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Атлас мира. Колумбийцы и война в Украине

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Отношения с Москвой и Киевом, равно как и с Вашингтоном, и российско-украинская война стали, что кому-то может показаться даже странным, одной из главных тем, определяющих исход нынешних досрочных выборов президента далекой Колумбии. Борьба идет между двумя кандидатами - Густаво Петро, бывшим ультралевым партизаном, и откровенно правым кандидатом Родольфо Эрнандесом, которого называют "колумбийским Трампом". Так почему российское вторжение в Украину смогло расколоть колумбийское общественное мнение и стать здесь одним из ключевых вопросов во внутренних политических баталиях?

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