Атлас мира. Колумбийцы и война в Украине

Отношения с Москвой и Киевом, равно как и с Вашингтоном, и российско-украинская война стали, что кому-то может показаться даже странным, одной из главных тем, определяющих исход нынешних досрочных выборов президента далекой Колумбии. Борьба идет между двумя кандидатами - Густаво Петро, бывшим ультралевым партизаном, и откровенно правым кандидатом Родольфо Эрнандесом, которого называют "колумбийским Трампом". Так почему российское вторжение в Украину смогло расколоть колумбийское общественное мнение и стать здесь одним из ключевых вопросов во внутренних политических баталиях?
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