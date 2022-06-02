Лицом к событию. Больной президент

Новый концентрат сообщений о смертельной болезни президента РФ. Не первый. Но особо массированный. В чем причина? Появляется все больше тому подтверждений? Или все больше растет потребность подтолкнуть желаемое, чтобы скорее стало действительным? Изучаем и оцениваем всю опубликованную информацию медицинского характера. Что в ней может вызывать доверие? Что нужно решительно отбросить? И не есть ли признаком обострения болезни все происходящее в последние три месяца? Осуждают: политический аналитик Андрей Колесников, врач-психиатр Борис Херсонский, автор пьесы "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" Артур Соломонов