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Лицом к событию. Больной президент

Лицом к событию. Больной президент
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Лицом к событию. Больной президент

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Новый концентрат сообщений о смертельной болезни президента РФ. Не первый. Но особо массированный. В чем причина? Появляется все больше тому подтверждений? Или все больше растет потребность подтолкнуть желаемое, чтобы скорее стало действительным? Изучаем и оцениваем всю опубликованную информацию медицинского характера. Что в ней может вызывать доверие? Что нужно решительно отбросить? И не есть ли признаком обострения болезни все происходящее в последние три месяца? Осуждают: политический аналитик Андрей Колесников, врач-психиатр Борис Херсонский, автор пьесы "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" Артур Соломонов

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