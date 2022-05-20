"Боятся не получить выплаты". Россияне не забирают тела погибших в Украине

В Донбассе украинская армия продолжает сдерживать наступление российской армии, самые тяжелые бои идут в Луганской области Украины. Продолжаются обстрелы городов, находящихся и вдали от линии фронта.

Как отмечает помощник главы украинского МВД Вадим Денисенко, за брошенными на поле боя телами убитых российских военных из России практически никто не приезжает.

По данным российских военных, которые невозможно проверить из независимых источников, с 16 мая в плен попали около 1700 бойцов мариупольского гарнизона. Также по непроверенной информации, часть из них направлена в колонии на территории Российской Федерации. Но сопротивление на территории завода «Азовсталь» продолжается. Свидетельство тому – очередное видеообращение, выложенное заместителем командира полка «Азов» Святославом Паламаром.

В Вашингтоне в здании Национального архива США состоялось вручение премии «Свободы», присуждаемой Международным республиканским институтом. В этом году лауреатом премии стал российский оппозиционный политик Алексей Навальный. На сцене Национального архива выступила Евгения Кара-Мурза - супруга другого известного российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, которого арестовали в России 12 апреля - ему предъявлено обвинение в дискредитации российской армии. Практически одновременно в соседнем здании Конгресса комитет Сената США по международным отношениям принимал резолюцию, требующую освободить Владимира Кара-Мурзу и других российских активистов и оппозиционеров, кто был наказан за мужество высказаться против действий Кремля».

Как должны вести себя представители русской культуры в то время, когда агрессия России против Украины? Уместно ли называть русскую культуру "великой"? Имеют ли право российские деятели культуры участвовать в международных культурных форумах? В сегодняшнем выпуске "Времени Свободы" об этом говорит актер Иван Шведов ("Миссия невыполнима", "Вавилон-Берлин").

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