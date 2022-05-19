"Убивают людей в Украине... Зачем?!" Музыкант Юра Шевчук против войны

В Киеве сегодня продолжился суд на сержантом российской армии Вадимом Шишимариным, обвиняемым в убийстве мирного жителя в Сумской области.

Шишимарин вину полностью признает, но утверждает, что выстрелил по приказу старшего по званию. Прокуратура требует для него пожизненного заключения.

Международный красный крест сегодня объявил военнопленными защитников Мариуполя, вышедших с территории завода "Азовсталь". Красный крест потребовал от властей России, а также "ДНР" и "ЛНР" обращения с ними в соответствии с положениями Женевской конвенции о военнопленных.

В Государственную думу внесен законопроект о создании общероссийского детского движения "Большая перемена". Согласно этому законопроекту, движение будет участвовать в воспитании детей, профориентации молодёжи и организации досуга. Детям предполагается прививать "мировоззрение на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей", говорится в документе. Обращает на себя внимание тот факт, что законопроект был опубликован на сайте Госдумы сегодня, в день столетия существовавшей в Советском Союзе пионерской организации. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков настаивает, что движение "Большая перемена" не является попыткой возрождения в России пионерии.

На Каннском кинофестивале в среду прошла премьера фильма Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского". Фильм российского режиссёра открыл основную конкурсную программу.

Серебренников, выступая после премьеры, высказался против войны в Украине: "Я уверен, что искусство и люди искусства способны сделать так, чтобы война остановилась. Давайте хотя бы думать о том, что она когда-то кончится, и мы будем жить в мирной Европе". Серебренников сейчас живет за границей, а официальной российской делегации было отказано в участии в Каннском фестивале.

Не получили аккредитации и многие российские журналисты, среди них сотрудничающий уже много лет с Радио Свобода кинокритик Андрей Плахов. Плахов – уроженец Львова, сразу после начала агрессии России против Украины осудил ее. На фестиваль он аккредитовался от российского издания "Коммерсант", задолго до начала войны и введения санкций против владельца этого издания Алишера Усманова.

Важное расследование опубликовано на сайте Радио Свобода. Обязательно прочитайте.

И еще об одном выступлении. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на концерте в Уфе сказал следующие слова:

После концерта в гримерку Шевчука пришла полиция, на него составили протокол об административном нарушении. К моменту записи этого выпуска "Времени Свободы" еще не было понятно, какое конкретно нарушение вменяется Шевчуку.

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