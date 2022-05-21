В июле Германия поставит Украине самоходные зенитные установки

В июле Германия передаст Украине первые 15 зенитных самоходных установок Gepard, предназначенных для прикрытия сухопутных сил от воздушных атак. Об этом передает информационное агентство Reuters, ссылаясь на заявление пресс-секретаря министерства обороны Германии.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила об этом министру обороны Украины Алексею Резникову во время их разговора по видеосвязи. П станут одним из первых видов тяжелых вооружений, поставленных Германией Украине. Ранее Берлин объявил о готовности передать Украине самоходные артиллерийские установки.

В конце апреля правительство Германии под давлением сторонников более масштабной помощи Украине, решило выделить Киеву 7 самоходных артиллерийских установок (САУ) и самоходные зенитные установки. Когда Украина получит САУ неизвестно, хотя уже началось обучение украинских экипажей, которые будут на них воевать.

Украина также должна получить достаточно боеприпасов для зенитных установок Gepard. В Германии они были сняты с вооружения несколько лет назад. Значительное их количество находится в арсеналах Бундесвера.