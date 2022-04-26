Германия поставит Украине самоходные зенитные установки Gepard

Правительство Германии намерено одобрить поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard со склада производителя - компании Krauss-Maffei Wegmann (KWM). Об этом сообщает Deutsch Welle. Утверждается, что принципиальное решение об этом уже принято, формально о нём может быть объявлено сегодня.

Речь идёт об установках из бывшего арсенала Бундесвера. Компания KMW располагает несколькими десятками таких установок. "Гепарды" могут быть задействованы для поражения наземных и воздушных целей во взаимодействии с другими видами военной техники.

Канцлер Германии Олаф Шольц ещё несколько дней назад выражал опасения по поводу возможных поставок Украине тяжёлой военной техники, заявляя, что Россия может это расценить как вступление НАТО в конфликт. Такая позиция вызывала критику оппозиции в лице ХДС/ХСС и партнёров Шольца по правящей коалиции, которые настаивают на более решительной поддержке Украины.

Накануне сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall запросил у правительства ФРГ разрешение на поставку Киеву 88 танков Leopard 1A5.

Как пишет немецкая газета Die Welt, ссылаясь на документы, с которыми смогли ознакомиться журналисты, концерн может отправить первые 22 танка уже в течение нескольких недель, а остальные – до конца года. По информации Reuters, Rheinmetall также официально запросил у правительства разрешение на поставку Украине 100 БМП Marder – хотя пресс-служба концерна пока отказалась комментировать эти сообщения.

Танки Leopard 1 разных модификаций находились на вооружении Бундесвера до 2010 года, потом им на смену пришли принципиально новые Leopard 2. Однако и Leopard 1 до сих пор находится на вооружении армий очень многих государств мира и постоянно модернизируется.

Reuters сообщило о намерении фракций правящих партий в бундестаге поддержать предоставление Украине тяжелых вооружений в рамках так называемых круговых поставок с участием восточноевропейских стран (речь идет о поставках вооружений Украине странами Восточной Европы, образовавшийся дефицит таких вооружений впоследствии компенсируется Германией).

Германия начала поставки вооружения Украине после начала широкомасштабного российского вторжения в конце февраля.