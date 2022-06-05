Поверх барьеров с Иваном Толстым

Как исследователь сексопатологии Николая II стал учителем Адольфа Эйхмана, а публицист, требовавший во время первой мировой войны закэнселить немецкую культуру, получил звание штандартенфюрера СС? Жизненный путь Григория Шварца, Грегуара де Нуара, товарища Бостунича, доктора Грегора и референта S.B. Рассказывает историк Игорь Петров.
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