Поверх барьеров с Иваном Толстым

Как исследователь сексопатологии Николая II стал учителем Адольфа Эйхмана, а публицист, требовавший во время первой мировой войны закэнселить немецкую культуру, получил звание штандартенфюрера СС? Жизненный путь Григория Шварца, Грегуара де Нуара, товарища Бостунича, доктора Грегора и референта S.B. Рассказывает историк Игорь Петров.