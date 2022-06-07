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Лицом к событию. Безумный ДАМ

Лицом к событию. Безумный ДАМ
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Лицом к событию. Безумный ДАМ

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Дмитрий Анатольевич Медведев грозится уничтожить "ублюдков и выродков", под которыми он понимает коллективный Запад, если вообще понимает, что пишет. Безумие - это видимо что-то заразное, еслли судить по все новым и новым сообщениям из следственных органов РФ, которые в розыск стали объявлять не только политиков, вроде Владимира Милова, но даже писателей, вроде Дмитрия Глуховского. Об этом - Дмитрий Гудков, Денис Камалягин, Леонид Гозман и Нина Беляева.

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