Время Свободы: "Для Путина "унижение" само существование украинского государства

Может ли иссякнуть запас российских высокоточных ракет, применяемых сейчас против Украины?***Глава Европейского совета Шарль Мишель обвинил Россию в срыве усилий по преодолению продовольственного кризиса в мире***Чем руководствовался Владимир Зеленский, принимая решение о предоставлении гражданства Украины Александру Невзорову?***Почему в Украине протестовали против приезда Марины Овсянниковой?***Можно ли достигнуть мира в Украине, не «унижая Россию», как выразился Эммануэль Макрон