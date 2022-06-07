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Время Свободы: "Для Путина "унижение" само существование украинского государства

Время Свободы: "Для Путина "унижение" само существование украинского государства
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Время Свободы: "Для Путина "унижение" само существование украинского государства

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Может ли иссякнуть запас российских высокоточных ракет, применяемых сейчас против Украины?***Глава Европейского совета Шарль Мишель обвинил Россию в срыве усилий по преодолению продовольственного кризиса в мире***Чем руководствовался Владимир Зеленский, принимая решение о предоставлении гражданства Украины Александру Невзорову?***Почему в Украине протестовали против приезда Марины Овсянниковой?***Можно ли достигнуть мира в Украине, не «унижая Россию», как выразился Эммануэль Макрон

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