Бомбардировщики РФ и КНР провели полёт во время визита Байдена в Токио

Российиские и китайские стратегические бомбардировщики во вторник провели первый совместный полёт с начала российского вторжения в Украину. Самолёты, способные нести ядерное оружие, поднялись в воздух во вторник и пролетели над Японским и Востчно-Китайским морями.

Это произошло на фоне визита в регион президента США Джо Байдена, который во вторник втретился с лидерами Австралии, Японии и Индии. Эти страны участвуют в так называемом Четырёхстороннем диалоге по безопасности (Quad coalition), который, как считают в Пекине, направлен на противодействие Китаю.

Как пишет New York Times, совместные российско-китайские учения стали важным знаком того, что партнёрство между Москвой и Пекином остаётся прочным, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения в Украине.

Южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на официальных лиц сообщило о том, что два китайских и четыре российских самолёта пролетели недалеко от восточного побережья Южной Кореи, однако не нарушили её воздушное пространство.

Владимир Путин посетил Пекин за 3 недели до вторжения в Украину. Россия и Китай тогда подписали декларацию, в которой говорилось о "безграничном партнёрстве". Разведка стран Запада убеждена, что Китай знал о вторжении и просил Путина отложить его до завершения Олимпиады в Пекине, что и было сделано. Китай не осудил российское вторжение, фактически возложив ответственность за него на страны Запада. Вместе с тем, Пекин заявляет о приверженности территориальной целостности Украины. Страны Запада опасаются, что на фоне российского вторжения Китай может предпринять попытку силой установить контроль над Тайванем, который он считает своей территорией.

Минобороны России подтвердило совместный полёт стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" ВВС Народно-освободительной армии Китая. Продолжительность полёта составила 13 часов. В Минобороны заявили, что полёт не был направлен против третьих стран.